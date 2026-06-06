Плющенко призвал относиться к его сыну как к Васе Пупкину

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал переход своего 13-летнего сына Александра под спортивную юрисдикцию Азербайджана. По его словам, вокруг этого решения не стоит создавать повышенный ажиотаж.
Плющенко отметил, что смена спортивного представительства не повлияет на тренировочный процесс юного фигуриста. Александр продолжит готовиться в России и сосредоточится на дальнейшем спортивном развитии.
Также спортсмен подчеркнул, что его сын пока находится в начале карьеры и только строит планы на будущее. По мнению Плющенко, к этой ситуации следует относиться спокойно, как к обычному этапу в становлении молодого спортсмена.
«Если бы это был какой-то Вася Пупкин, о нем никто бы ничего не говорил. Относитесь к нему как к Васе Пупкину», — сказал Плющенко.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя смену спортивного гражданства Александра, подчеркнула, что не нужно искать причину этого решения, поскольку это дело исключительно его родителей.