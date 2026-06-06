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«Отпустите пацана»: в Киеве девушка распылила газ в полицейского во время мобилизации ее парня

В Киеве девушка распылила газ в полицейского, защищая мобилизуемого парня.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве девушка распылила газовый баллончик в сторону полицейского во время насильственной мобилизации ее молодого человека. Об этом сообщает «Страна.ua», опубликовав видеозапись произошедшего.

На кадрах видно, как девушка пытается помешать движению микроавтобуса, в котором находились сотрудники территориального центра комплектования. В ходе конфликта она распыляет газ в сторону полицейского, вышедшего из автомобиля.

Затем к месту событий подбегает мужчина, который также пытается остановить микроавтобус. После этого полицейский возвращается в транспортное средство. Мужчина, выкрикивая «отпусти пацана», обращается к прохожим с призывом помочь.

Ранее KP.RU сообщал, что каждый шестой гражданин Украины рассматривает возможность в ближайшее время переехать за границу. Социолог Алексей Антипович уточнил, что мужчины хотят уехать больше, чем женщины, из-за вопросов мобилизации.