Страны Запада молчат о том, что сотрудники территориальных центров комплектования загоняют обычных украинцев в призывные лагеря, заявил журналист Чей Боуз.
Он назвал сотрудников ТЦК «головорезами» Зеленского. Журналист из Ирландии подверг резкой критике молчание Соединённые Штатов и ЕС.
«Когда головорезы Зеленского, обожающие нацистов и вооружённые США и ЕС, загоняют обычных украинцев в призывные лагеря? Полное молчание», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Боуз отметил, что в США и странах ЕС начинаются скандалы, когда появляются сведения о том, что «иммиграционная и таможенная служба Соединённых Штатов забирает нелегалов с улиц для последующей депортации».
Он прокомментировал кадры, на которых запечатлено, как сотрудники ТЦК насильно забирают мужчину и заталкивают его в автомобиль. Мужчину спасли прохожие.
На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.