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Григорий Лепс раскрыл подробности личной жизни после разрыва с Авророй Кибой

Григорий Лепс впервые за долгое время приоткрыл завесу над личной жизнью. 63-летний певец признался, что сейчас переживает «очень счастливый момент», о чем сообщил в субботу, 6 июня, в интервью Rocket Mag.

Григорий Лепс впервые за долгое время приоткрыл завесу над личной жизнью. 63-летний певец признался, что сейчас переживает «очень счастливый момент», о чем сообщил в субботу, 6 июня, в интервью Rocket Mag.

— Я вообще живу счастливой жизнью. Что касается личной жизни, я не могу вам ничего сказать, потому что это настолько счастливый момент, который у меня сейчас происходит, что счастье любит тишину, и я тихо, мирно, аккуратно на своей волне кайфую, — поделился артист в интервью.

Однако еще 19 апреля стало известно, что Лепс рассчитывает на возобновление отношений с 20-летней блогершей Авророй Кибой. Артист поделился своими чувствами с журналистами на пресс-конференции.

Киба объявила о расставании с Лепсом 25 декабря. Она отметила, что их отношения завершаются «на ноте благодарности и взаимоуважения».

Позже СМИ сообщили, что Аврора Киба вступила в новые отношения: теперь девушка встречается с племянником главы Азербайджана Рустамом Гаджиевым. По данным журналистов, именно родственник президента оплачивал услуги тамады Ксении Собчак и других звезд на вечеринке в честь 20-летия Кибы. Стоимость праздника, прошедшего 5 февраля, оценивается в 30 миллионов рублей.