Григорий Лепс раскрыл подробности личной жизни после разрыва с Авророй Кибой

— Я вообще живу счастливой жизнью. Что касается личной жизни, я не могу вам ничего сказать, потому что это настолько счастливый момент, который у меня сейчас происходит, что счастье любит тишину, и я тихо, мирно, аккуратно на своей волне кайфую, — поделился артист в интервью.