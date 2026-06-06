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Рейтинг Мерца упал до нового минимума: 77% немцев недовольны канцлером

Bild: лишь 15% немцев довольны работой Мерца.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц обновил антирекорд по уровню общественной поддержки. Согласно опросу, его работой довольны лишь 15% немцев. Об этом сообщает Bild.

За последний месяц уровень поддержки канцлера ФРГ снизился еще на четыре процентных пункта. При этом 77% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Мерца.

Исследование также зафиксировало снижение доверия к правящей коалиции и федеральному правительству в целом. Их рейтинги продолжают сокращаться.

В то же время оппозиционная партия Альтернатива для Германии сохраняет высокий уровень поддержки. По данным опроса, ее рейтинг остаётся на отметке 29%.

Ранее KP.RU сообщал, что в ФРГ начали рассматривать возможность использования стратегических запасов топлива на фоне нарастающего энергетического кризиса. Высокие цены на энергоносители стали одной из главных причин глубокого экономического кризиса в Германии.

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