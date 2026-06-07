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В горах Алматы развернули операцию из-за туриста в хижине

В горах Алматы спасатели МЧС оказали помощь туристу, которому стало плохо во время спуска с пика Погребецкого, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Трое молодых людей совершали спуск, когда один из них почувствовал недомогание и остался в хижине «Кызыл Сай», где отсутствует мобильная связь. Его спутники продолжили путь и сообщили о случившемся спасателям в районе Большого Алматинского озера.

На место оперативно прибыли сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Пострадавшего эвакуировали с высоты более 3500 метров до экопоста «Алма-Арасан».

После спуска состояние туриста улучшилось, медицинская помощь ему не потребовалась. Группа самостоятельно продолжила путь.

Ранее сообщалось, что спустя шесть дней без еды и воды гид вернулся живым с Эвереста.

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