В горах Алматы развернули операцию из-за туриста в хижине

Трое молодых людей совершали спуск, когда один из них почувствовал недомогание и остался в хижине «Кызыл Сай», где отсутствует мобильная связь. Его спутники продолжили путь и сообщили о случившемся спасателям в районе Большого Алматинского озера.
На место оперативно прибыли сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы. Пострадавшего эвакуировали с высоты более 3500 метров до экопоста «Алма-Арасан».
После спуска состояние туриста улучшилось, медицинская помощь ему не потребовалась. Группа самостоятельно продолжила путь.
Ранее сообщалось, что спустя шесть дней без еды и воды гид вернулся живым с Эвереста.
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