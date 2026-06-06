Василевский сравнялся с Бобровским. Вратарь «Тампы» стал лучшим вратарем НХЛ

Россиянин второй год подряд сумел войти в финальную тройку претендентов, в прошлом сезоне он стал вторым после Коннора Хеллебайка из «Виннипега», а также был вторым в 2021 году после выступавшего тогда за «Вегас» Марка-Андре Флери и третьим в 2018 и 2020 годах. По количеству попаданий в тройку лучших (6) Василевский сравнялся с Домиником Гашеком и уступает только Мартину Бродо (9) и Патрику Руа (7), если брать в расчет показали с сезона-1981/82. До этого приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 встреч и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч.