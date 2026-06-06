Василевский сравнялся с Бобровским. Вратарь «Тампы» стал лучшим вратарем НХЛ

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Андрей Василевский во второй раз стал обладателем награды «Везина трофи» — приза лучшему вратарю по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соотечественник Василевского Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» занял в голосовании второе место.
31-летний Василевский по итогам опроса генеральных менеджеров клубов НХЛ набрал 114 очков, победив с большим отрывом от Сорокина, который заработал 51 балл. Вышедший в тройку финалистов голкипер «Бостона» Джереми Свэйман набрал 46 очков. 17 генменеджеров поставили Василевского на первое место, Сорокина — 8 человек, по 2 голоса за первую строчку получили Свэйман, вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон и Скотт Уэджвуд из «Колорадо». Последний в паре с Маккензи Блэквудом стал обладателем «Уильям Дженнингс трофи», который вручается наилучшей вратарской бригаде из всех команд в регулярном чемпионате («Колорадо» пропустил меньше всех шайб).
Если раньше обладатели большинства индивидуальных наград объявлялись во время специальной церемонии после финала Кубка Стэнли, то теперь победители выявляются в течение решающей серии сезона. Самих обладателей трофеев стараются с этим застать врасплох, чтобы те приятно удивились случившемуся. Так произошло и с Василевским, которого разыграли у домашней арены «Тампы».
Прибывшие сотрудники полиции сообщили вратарю о подозрительном предмете, который может находиться в его машине, а для пущей убедительности привезли и полицейскую собаку, которая будто бы учуяла в автомобиле что-то нехорошее. Василевского попросили отойти от машины на безопасное расстояние, из салона вытащили предмет внушительного размера, накрытый черной тканью, которым и оказался кубок, вручаемый лучшему вратарю сезона. Награду Василевский и получил с поздравлениями от полицейских.
«Это было неожиданно. Я тогда просто обрадовался, что моя машина цела, и не стал связываться со страховкой. Большой сюрприз. Это было круто. Когда полицейские открыли дверь моей машины, я увидел, что им стало как-то слишком комфортно с тем, что было внутри нее. Тогда я кое-что заподозрил», — поделился потом впечатлениями Василевский. Интересно, что один из полицейских, болельщик «Тампы» и владелец абонемента на матчи команды, почти до начала представления и не подозревал, что случившееся будет розыгрышем.
«Отнесся к награде спокойно».
В первый раз Василевский был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата в 2019 году после того, как его команда стала победителем Атлантического дивизиона. Неудачи в плей-офф (вылет «Тампы» и тогда, и сейчас в первом раунде) при определении победителя не учитываются.
Россиянин второй год подряд сумел войти в финальную тройку претендентов, в прошлом сезоне он стал вторым после Коннора Хеллебайка из «Виннипега», а также был вторым в 2021 году после выступавшего тогда за «Вегас» Марка-Андре Флери и третьим в 2018 и 2020 годах. По количеству попаданий в тройку лучших (6) Василевский сравнялся с Домиником Гашеком и уступает только Мартину Бродо (9) и Патрику Руа (7), если брать в расчет показали с сезона-1981/82. До этого приз ежегодно вручался одному или нескольким вратарям, сыгравшим за свою команду в чемпионате не менее 25 встреч и пропустившим наименьшее число голов в среднем за матч.
По словам отца Василевского, известного в прошлом игрока уфимского «Салавата Юлаева» Андрея Василевского — старшего, его сын без лишней эйфории воспринял получение «Везины». «Сам он спокойно отнесся к этой награде, минимум эмоций. Да, приятно, он уже приучил нас к этим победам. Поэтому мы спокойно к этому отнеслись», — сказал Василевский-старший. Это можно объяснить и тем, что в «Тампе» заждались глобальных успехов после двух побед в Кубке Стэнли (2020, 2021) и выхода в 2022 году в финал, где южане уступили «Колорадо».
В том же 2022 году лучшим вратарем сезона был признан Игорь Шестеркин. В этот раз голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» занял с 6 баллами предпоследнее место, получив 2 голоса за то, чтобы стать вторым. Помимо Василевского и Шестеркина, из россиян лучшим вратарем признавался Сергей Бобровский — в 2013 и 2017 годах, когда выступал за «Коламбус». Наивысших успехов Бобровский добился с «Флоридой», став в ее составе двукратным обладателем Кубка Стэнли, а в тройку в борьбе за «Везину», будучи голкипером этой команды, он попал только два года назад, став третьим.
Считается, что Василевский в этом сезоне не произвел какой-то фурор в своей игре, но за ним была стабильность. Она выразилась и в том, что голкипер помог своей команде провести 18-матчевую серию с очками с середины декабря по конец февраля, в которой «Тампа» одержала 17 побед. Василевский стал лучшим среди вратарей по количеству побед (39) и шестым вратарем, который в девятый раз одержал 30 побед в сезоне. Таким образом, того же Сорокина он опередил благодаря стабильности, которая, в отличие от «Айлендерс», способствовала попаданию «Тампы» в плей-офф в девятый раз подряд.