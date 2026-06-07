Что можно и нельзя делать в Иванов день 7 июня, который называют Медвяные росы

Православная церковь 7 июня вспоминает Иоанна Крестителя и отмечает празднование Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе принято отмечать Иванов день. Вместе с тем есть еще одно название — Медвяные росы. Это выделения вредителей на траве, листьях деревьев, которые могут погубить растения.
Что нельзя делать 7 июня.
Запрещено ходить по росе, рвать мокрую траву. Как верили предки, капли росы могут нанести вред здоровью и людей, и животных. Не следует заниматься уборкой. А еще не стоит носить черную одежду. Таким образом можно навлечь череду неприятностей в жизнь.
Что можно делать 7 июня.
По традиции, 7 июня было принято ходить в церковь на службу и молиться. Как считалось, молитва в названный день может снять головную боль.
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