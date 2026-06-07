Что можно и нельзя делать в Иванов день 7 июня, который называют Медвяные росы

Православная церковь 7 июня вспоминает Иоанна Крестителя и отмечает празднование Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе принято отмечать Иванов день. Вместе с тем есть еще одно название — Медвяные росы. Это выделения вредителей на траве, листьях деревьев, которые могут погубить растения.