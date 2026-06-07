Что можно и что нельзя делать в Неделю всех святых 7 июня 2026 года

Купаться в реках и озерах. Это самый стойкий запрет, связанный с «Русальей неделей». Считалось, что водная стихия сейчас принадлежит русалкам, которые могут утащить купальщика на дно. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомХодить босиком по траве. Из-за «медвяных рос» (липких выделений тли и вредителей) это считалось опасным для здоровья. Наши предки верили: испачкавшись в такой росе, можно тяжело заболеть или потерять силы. Скот выгоняли на пастбище только после того, как солнце высушивало луга. Гулять по лесу в одиночку (особенно в сумерках). По поверьям, в это время в чаще хозяйничают потусторонние силы, которые могут сбить путника с дороги.