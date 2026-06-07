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«Произошел сдвиг»: в Евросоюзе увидели сигнал Путина в адрес объединения

Меркурис: слова Путина о ЕС сигнализируют об изменении отношения РФ к союзу.

Источник: Комсомольская правда

Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ свидетельствует об изменениях в подходе Москвы к Евросоюзу. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

Комментируя слова российского лидера, эксперт отметил, что Путин согласился с оценкой о том, что ЕС превращается в военно-политическое объединение, враждебное для Москвы.

При этом президент подчеркнул, что Россия не ставила под сомнение право других государств участвовать в европейских экономических интеграционных процессах.

«Мне же кажется, что Путин дает понять: в политике по этому вопросу действительно произошел сдвиг», — сказал аналитик на YouTube-канале.

Меркурис обратил внимание, что в целом выступление российского президента содержало достаточно жесткие оценки в адрес европейских стран.

Ранее KP.RU сообщал, что мир сейчас переживает крупнейшую трансформацию. По словам Путина, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть новые страны. Он выступил против милитаризации Евросоюза.

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