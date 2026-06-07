Мажорный лад: кто стал победителем премии МУЗ-ТВ 2026

XXI церемония вручения музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» прошла в Москве 6 июня. На сцене Live Арены собрались главные звезды индустрии, которым предстояло побороться за статуэтки в разных номинациях, и поклонники их творчества. Что Филипп Киркоров ответил на разговоры о возможной новой операции, почему гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев отдали предпочтение партнерским родам и кто забрал победные тарелки — в репортаже «Известий».
Звезды ковровой дорожки МУЗ-ТВ.
По традиции, предваряла церемонию вручения наград ковровая дорожка. Открыл ее король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он появился в контрастном костюме — в белом с черными рукавами и пуговицами. В Сети в последние дни активно обсуждали возможные изменения его внешности. Сам Киркоров был явно не в духе, услышав от журналистов вопрос об этом, и молча ушел. Подруга поп-артиста, певица Margo, которая появилась после, охотнее говорила на эту тему.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
— Филипп мне всегда говорит: «Марго, обрежьте свой носик». А я отвечаю: «Мне нравится мой носик. Не хочу обрезать! Пусть будет на месте! — поделилась Margo с “Известиями”.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Певица появилась на дорожке в фантазийном образе — в платье «кобры» со змеиным принтом и в черных кожаных ботфортах выше колена с игриво загнутыми носами. В руках исполнительница хита Kukareku держала миниатюрную сумочку в виде желтой птицы, которую ей преподнес Киркоров в качестве подарка и которую она берет с собой на премию второй год подряд.
Одной из самых ярких пар на ковровой дорожке стали Агата Муцениеце с супругом, аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой. Актриса появилась в длинном облегающем платье бордового цвета, которое украсили цветы и бахрома, от российского бренда. Актриса отметила, что своими выходами в свет поддерживает отечественное производство, которое переживает нелегкие времена.
Женя Медведева пришла на премию в компании жениха, танцора и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Пара предстала в образах на тему инь и ян. Фигуристка выбрала корсет и юбку черного цвета и дополнила свой наряд миниатюрной шляпкой. А Гайнутдинов пришел в белоснежном костюме и кроссовках того же цвета.
Еще одной парой из мира спорта на дорожке премии стали гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев. В их семье радостное событие — скорое пополнение. Она появилась в черном обтягивающем платье, как раз подчеркивающем ее интересное положение. Соловьев трепетно держал жену за руку, пока они позировали перед фотографами. Как рассказала Дина Аверина «Известиям», малыш родится в конце августа. Пол ребенка супруги пока не раскрывают. Соловьев планирует присутствовать на родах.
— Если ты взял за руку любимую женщину, то идешь с ней до конца. Это тот этап, когда необходимо быть рядом. Кто-то, наверное, считает, что это неправильно. Но в нашем случае это абсолютно необходимая поддержка, — сказал он.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоПевица Полина Гагарина.
Среди звезд ковровой дорожки была солистка группы «Тату» Елена Катина. Она появилась в алом корсетном платье с пышной юбкой с длинным подолом. Полина Гагарина тоже поддержала эту цветовую гамму и пришла на премию в красном бархатном платье с открытой спиной и глубоким вырезом в зоне декольте. А исполнительница хита «Базовый минимум» Sabi сделала ставку на эпатаж — с собой привела маленькую козочку.
Кто стал лауреатом премии МУЗ-ТВ.
Ведущими церемонии стали Лера Кудрявцева, Владимир Маркони, Марина Кравец, Ваня Дмитриенко, Регина Тодоренко, Николай Басков и Дима Масленников.
Первую статуэтку забрал «Бонд с кнопкой» в номинации «Прорыв года», что кажется абсолютно логичным. Их ностальгический трек «Кухни» прогремел как нечто новое. Но команда не стала группой одного хита и подарила поклонникам «Маяки», «Сидр», «Камушки», полные не только цепляющей мелодии, но и крепких образов в текстах.
Пожалуй, самой знаковой наградой стала «За вклад в развитие культуры» — ее получил Александр Зацепин, который отметил вековой юбилей.
В категории «Лучшая кавер-версия» выиграла Полина Гагарина. Со сцены она поблагодарила Bearwolf за то, что та предоставила ей возможность подарить новое звучание песне «Один в поле воин».
Группа «Моя Мишель» выиграла в категории «Лучший альбом» за работу над «Ангелами и не очень». Для команды победа в этой номинации стала полной неожиданностью.
— Думала, что выиграю в категориях либо «Лучшая песня», либо «Лучший клип». Мне как автору это очень льстит. Спасибо нашим зрителям, которые голосовали. Всё не зря! — поделилась солистка Татьяна Ткачук.
Лучшей коллаборацией эксперты назвали дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд — речь о песне «Силуэт». А победа в специальной номинации «Ренессанс года» досталась Филиппу Киркорову. Он со сцены поблагодарил поклонников за любовь и поддержку и наконец прокомментировал разговоры вокруг его внешности.
— Держу свой красивый нос по ветру, — сыронизировал певец.
Мари Краймбрери выиграла в категории «Лучший в Сети», а взрывающий чарты ICEGERGERT был удостоен тарелки в номинации «Выбор VK Музыки». Сергей Лазарев одержал победу сразу в двух номинациях — «Лучшее видео» за клип «Если бы я мог» и «Лучший концертный тур».
— Я в прайм-эре всегда. Знаете, я давно уже в каждой премии номинируюсь, побеждаю. И при этом я продолжаю работать. Я не на одних и тех же хитах выезжаю из года в год. Главный секрет оставаться в прайме — не останавливаться, — объяснил певец.
По результатам голосования лучшей группой был признан музыкальный коллектив The Hatters, а в номинации «Лучшее танцевальное видео» выиграла Клава Кока с клипом на песню «Сплетни. Шум. Лук». Радость победы с артисткой разделил ее жених Дима Масленников, о чьей помолвке стало известно в начале 2026 года.
Дима Билан со своим клипом «Горький дождь» выиграл в категории «Лучшее лирическое видео», а голосом поколения стала группа «Кино».