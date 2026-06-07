Мажорный лад: кто стал победителем премии МУЗ-ТВ 2026

По традиции, предваряла церемонию вручения наград ковровая дорожка. Открыл ее король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Он появился в контрастном костюме — в белом с черными рукавами и пуговицами. В Сети в последние дни активно обсуждали возможные изменения его внешности. Сам Киркоров был явно не в духе, услышав от журналистов вопрос об этом, и молча ушел. Подруга поп-артиста, певица Margo, которая появилась после, охотнее говорила на эту тему.