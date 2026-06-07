Вступил в силу закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих

Согласно закону, информация будет храниться до достижения возраста 100 лет, а в случае гибели — до установления личности. Кроме того, геномная информация может быть уничтожена по письменному заявлению после увольнения со службы (в случае добровольцев — после исключения из добровольческих формирований).