Вступил в силу закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих вступил в силу 7 июня.
Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 8 марта 2026 года. Речь идет о военных-контрактниках, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ и Росгвардии, бойцах-добровольцах, росгвардейцах со специальными званиями полиции, сотрудниках органов внутренних дел и гражданских служащих, связанных с ВС РФ и Росгвардией.
Регистрация перечисленных лиц предусмотрена во время службы или работы в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, а также при отправке за рубеж для борьбы с международным терроризмом.
Согласно закону, информация будет храниться до достижения возраста 100 лет, а в случае гибели — до установления личности. Кроме того, геномная информация может быть уничтожена по письменному заявлению после увольнения со службы (в случае добровольцев — после исключения из добровольческих формирований).