День незнакомой кофейни и Всемирный день безопасности пищевых продуктов: какие праздники отмечают в России и мире 7 июня

В воскресенье, 7 июня, в России и во всем мире отмечается множество праздников, охватывающих различные аспекты жизни общества. В этот день празднуют День незнакомой кофейни, Всемирный день безопасности пищевых продуктов и Дeнь кувыpкaльщикoв.
День незнакомой кофейни.
В День незнакомой кофейни принято отправляться на прогулку по городу в поисках кофейни, в которой вы никогда раньше не были, и попробовать там новый вид кофе. Если же такой возможности нет, можно просто насладиться этим напитком дома или на работе.
Всемирный день безопасности пищевых продуктов.
Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day) был учрежден ООН, его цель — привлечь внимание мировой общественности к вопросам качества еды.
В рамках праздника врачи, ученые, экономисты и производители продуктов питания организуют круглые столы, во время которых рассматривают вопросы профилактики и снижения рисков заболеваний пищевого происхождения.
Дeнь кувыpкaльщикoв.
День кувыркальщиков — неофициальный праздник, посвященный акробатам, гимнастам, циркачам и танцорам.
Событие напоминает о пользе тренировок и растяжки. В этот день можно попробовать освоить новые элементы, устроить небольшую разминку или просто покувыркаться дома на диване.