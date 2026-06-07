Календарь на 7 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Праздник появился по инициативе ООН в 2018 году для привлечения внимания к глобальной проблеме некачественного питания. Статистика Всемирной организации здравоохранения неутешительна: ежегодно около 420 тысяч человек умирают из-за продуктов, зараженных бактериями и химикатами. В зоне риска — дети в возрасте младше пяти лет; на их долю приходится 40% всех заболеваний, связанных с некачественной едой. Каждый год выбирают новую тему, в 2026 году она звучит так: «От бремени к решениям — безопасные продукты питания повсюду».