Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/27

«Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций внес изменения в список участников еврокубков на сезон-2026/27 в связи с продолжающейся приостановкой участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА», — говорится в документах.
По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре клуба. С 2022 года российские команды и сборные отстранены от турниров УЕФА и Международной федерации футбола из-за ситуации на Украине.
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