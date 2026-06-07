Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/27

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре клуба. С 2022 года российские команды и сборные отстранены от турниров УЕФА и Международной федерации футбола из-за ситуации на Украине.