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Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/27

Команды из России отстранены от международных турниров с 2022 года.

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские клубы не включены в состав участников еврокубковых турниров на сезон-2026/27. Об этом сообщается в документах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые опубликованы на сайте организации.

«Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций внес изменения в список участников еврокубков на сезон-2026/27 в связи с продолжающейся приостановкой участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА», — говорится в документах.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре клуба. С 2022 года российские команды и сборные отстранены от турниров УЕФА и Международной федерации футбола из-за ситуации на Украине.

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