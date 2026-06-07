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В МИД России отреагировали на ЧП с дроном ВСУ в Румынии: какова судьба представительства Украины в Бухаресте

Захарова задала ряд вопросов МИДу Румынии после инцидента с украинским дроном.

Источник: Комсомольская правда

Власти Румынии признали Украину ответственной за взрыв дрона в порту города Констанца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент. Она задала румынскому Министерству иностранных дел несколько вопросов. Соответствующий пост дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Мария Захарова напомнила, что дрон ВСУ потерял управление и неожиданно приземлился на румынской территории. Она не без иронии поинтересовалась, не планирует ли Бухарест закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов.

«Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье? Когда перестанете спонсировать террористический киевский режим?» — задала также вопросы Мария Захарова.

Как отметил военкор Александр Коц, Бухарест продолжает оказывать помощь Украине. Инцидент с дроном ВСУ, вероятно, закончится «ничем», отметил он. Запад прощает Украине все «шалости», подчеркнул военкор.

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