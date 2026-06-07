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Кадыров рассказал о встрече с инвалидом, которому подарил автомобиль

Кадыров рассказал о прогулке, во время которой подарил инвалиду машину.

ГРОЗНЫЙ, 7 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о прогулке по центру Грозного, во время которой встретил молодого человека с ограниченными возможностями здоровья, которому подарил автомобиль и телефон.

«Вместе с дорогими братьями решил прогуляться по центру Грозного, пройтись по его улицам, посмотреть, как живет и развивается наш любимый город. Меня глубоко тронула встреча с молодым парнем Ахмедом прямо в центре Грозного. Будучи инвалидом, ему трудно передвигаться и даже просто стоять на ногах. Тут же на месте принял решение выделить парню от имени Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова автомобиль и телефон», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что ему было приятно встретить на улицах большое число жителей и гостей Грозного.

«Искренние, добрые, открытые люди подходили для общения и совместных фотографий. Я с большим удовольствием пообщался с ними, услышал много теплых слов и пожеланий», — рассказал глава республики.

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