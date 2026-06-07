Кадыров рассказал о встрече с инвалидом, которому подарил автомобиль

«Вместе с дорогими братьями решил прогуляться по центру Грозного, пройтись по его улицам, посмотреть, как живет и развивается наш любимый город. Меня глубоко тронула встреча с молодым парнем Ахмедом прямо в центре Грозного. Будучи инвалидом, ему трудно передвигаться и даже просто стоять на ногах. Тут же на месте принял решение выделить парню от имени Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова автомобиль и телефон», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.