В России расширяется перечень лиц, которые подлежат геномной регистрации

Так, в перечень включены: отдельные военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ (граждане, призванные на военную службу по мобилизации), войсках нацгвардии; граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ (войска нацгвардии), в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ (войск нацгвардии) за пределами территории России; отдельные лица, проходящие службу в войсках нацгвардии (граждане, направленные на службу по мобилизации) и имеющие специальные звания полиции; сотрудники органов внутренних дел, направляемые для участия в контртеррористических операциях, специальных и иных определенных президентом РФ операциях и выполнения задач в области территориальной обороны в условиях вооруженного конфликта, за исключением сотрудников подразделений МВД РФ и подразделений территориальных органов МВД РФ, перечень которых устанавливается МВД; отдельные федеральные государственные гражданские служащие и работники органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ, войск нацгвардии.