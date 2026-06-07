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Российская теннисистка Алиса Октябрева заявила, что считает себя чешкой

Российская теннисистка Алиса Октябрева призналась, что считает себя чешкой. Об этом она рассказала в интервью изданию «Sports» перед финалом Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).

Российская теннисистка Алиса Октябрева призналась, что считает себя чешкой. Об этом она рассказала в интервью изданию «Sports» перед финалом Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).

— Я на русском общаюсь только дома с родителями. Честно говоря, считаю себя чешкой, — приводит слова спортсменки источник.

Октябрева добавила, что в России была всего один раз — на юниорском турнире Christmas Cup до 14 лет. В финале «Ролан Гаррос» она встретится с китаянкой Синьжань Сунь.

Российская теннисистка Мирра Андреева в четверг, 4 июня, одержала победу над украинской спортсменкой Мартой Костюк и вышла в финал турнира «Ролан Гаррос». Встреча российской и украинской теннисисток завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой. По словам спортсменки из России, она рада, что «смогла отомстить» за финал в Мадриде и впервые выйти в финал турнира.

Костюк накануне «Ролан Гаррос» пожаловалась на российских соперниц из-за того, что они не хотят обсуждать политическую ситуацию в мире. Она добавила, что считает «стратегию молчания» неправильной и хочет видеть более четкую позицию.