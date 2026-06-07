Российская теннисистка Алиса Октябрева заявила, что считает себя чешкой

Российская теннисистка Мирра Андреева в четверг, 4 июня, одержала победу над украинской спортсменкой Мартой Костюк и вышла в финал турнира «Ролан Гаррос». Встреча российской и украинской теннисисток завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой. По словам спортсменки из России, она рада, что «смогла отомстить» за финал в Мадриде и впервые выйти в финал турнира.