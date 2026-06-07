В Севастополе бензин можно приобрести по QR-коду

Он уточнил, что QR-код выдается для конкретного автомобиля. Получить его можно через бот в «Максе». Использовать код нужно в период с 09:00 до 21:00, так как в другое время суток АЗС «ТЭС» работать не будут. Код будет активен до его использования, включая следующий день с момента его получения.