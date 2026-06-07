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«Просто преступница»: на Украине раскритиковали позицию фон дер Ляйен по беженцам

Соскин назвал фон дер Ляйен преступницей из-за инициативы по украинским беженцам.

Источник: Комсомольская правда

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершит преступление против украинцев, если поддержит отмену режима их временной защиты в ЕС. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Надо завалить Европейский суд по правам человека требованиями и претензиями. Если она поддержала эту инициативу, то она просто преступница», — сказал он на YouTube-канале.

По словам Соскина, отмена защиты украинцев покажет, что Еворосоюз игнорирует тот факт, что в Киеве установилась диктатура, а людей «бросают в мясорубку» для продолжения конфликта.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал призыв Владимира Зеленского к ЕС об отмене защиты для украинцев мобилизационного возраста. Он отметил, что это приведет к новому оттоку граждан за границу. Азаров считает, что никто возвращаться не будет.

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