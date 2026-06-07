ЧМ-2026 обещает стать самым пивным турниром в истории футбола

Ранее Life.ru писал, что глобальные производители спиртного всё чаще несут убытки на фоне смены потребительских привычек: люди стали меньше пить из-за тревоги за собственное здоровье и необходимости экономить семейные бюджеты. Согласно данным компании IWSR, в период с 2019 по 2025 год объёмы потребления горячительных напитков в пересчёте на порции уменьшались в среднем на 2% ежегодно. Специалисты изучили ситуацию на 21 национальном рынке, а также в зонах беспошлинной торговли, охватив все возможные категории — от пива и вина до креплёных напитков, сидров и коктейлей, готовых к употреблению.