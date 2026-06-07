В РФ вступил в силу закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих

Так, регистрация указанных лиц предусмотрена во время прохождения службы или выполнения работы в период мобилизации. Кроме того, положения документа распространяются на действия в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени и при отправке за рубеж для борьбы с международным терроризмом.