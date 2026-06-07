Ответ Путина Зеленскому, Глобальный Юг в гостях и крупные сделки: топ итогов ПМЭФ‑2026

Ещё одним важным вопросом, который поднял президент, оказались пороги для уплаты НДС. Как заявил Путин, он поручил правительству и Госдуме подготовить поправки, которые бы отсрочили их снижение и зафиксировали на действующем уровне. Однако, на какой срок будет закреплен действующий порог в 20 млн руб., глава государства не уточнил. Пока что в 2027 году порог планируют снизить до 15 млн руб.