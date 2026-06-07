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ЕС меняет характер: Додик заявил о трансформации союза в военный блок

Додик: ЕС превращается из политического союза в военный блок.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз трансформировался из политического объединения в военный блок. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик на полях ПМЭФ.

Политик отметил, что ключевой нарратив западных стран сегодня связан с подготовкой к конфликту с Россией в ближайшие 4−5 лет.

«Мы отвергаем любые формы альянса, то есть членство в НАТО, членство в любых европейских силах безопасности», — сказал он в интервью «Известиям».

Додик добавил, что среди населения региона растет скептическое отношение к текущей концепции Евросоюза, а инициативы Брюсселя не отражают интересы жителей Боснии и Герцеговины.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз и НАТО навязывают России конфронтационную линию. Президент Владимир Путин назвал бредом и враньем панические заявления европейских политиков, которые уверяют свои народы в якобы неминуемой угрозе от Москвы.

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