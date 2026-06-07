Евросоюз трансформировался из политического объединения в военный блок. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик на полях ПМЭФ.
Политик отметил, что ключевой нарратив западных стран сегодня связан с подготовкой к конфликту с Россией в ближайшие 4−5 лет.
«Мы отвергаем любые формы альянса, то есть членство в НАТО, членство в любых европейских силах безопасности», — сказал он в интервью «Известиям».
Додик добавил, что среди населения региона растет скептическое отношение к текущей концепции Евросоюза, а инициативы Брюсселя не отражают интересы жителей Боснии и Герцеговины.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз и НАТО навязывают России конфронтационную линию. Президент Владимир Путин назвал бредом и враньем панические заявления европейских политиков, которые уверяют свои народы в якобы неминуемой угрозе от Москвы.