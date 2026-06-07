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Россиянина депортируют с Бали за опасное поведение в отеле

В индонезийском округе Бадунг (остров Бали) власти выступили с рекомендацией выслать из страны российского туриста, чье поведение представляло опасность для окружающих. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает NusaBali.

В индонезийском округе Бадунг (остров Бали) власти выступили с рекомендацией выслать из страны российского туриста, чье поведение представляло опасность для окружающих. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает NusaBali.

По данным издания, мужчина с инициалами MS проживал в гостинице района Печату с 9 по 23 мая и беспокоил гостей и сотрудников отеля. Его поведение, предположительно, было связано с зависимостью от определенных лекарственных препаратов.

В настоящее время россиянин находится на лечении в больнице под контролем иммиграционных властей. После выписки ему официально порекомендуют покинуть страну, и этот вопрос будет передан в иммиграционную службу, говорится в материале.

Ранее 51-летнюю гражданку России с чемоданом гашиша весом 7,8 килограмма, доставленного из Таиланда, задержали на Бали по делу о контрабанде наркотиков.

15 мая стало известно, что власти Польши выдворят в Россию ее гражданина, который может быть связан с организованной преступностью в стране.

29 апреля польские журналисты сообщили, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в Вооруженные силы страны.