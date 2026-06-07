Тарпищев заявил о взрослении Мирры Андреевой на победном «Ролан Гаррос»

«И то, что весь мир следил за её успехами, потому что она резко ворвалась из ниоткуда в мировую десятку, и от неё ждали результаты. Это, конечно, был определённое пресс-давление на неё в психологическом плане, но, как показывают события, она с этим справилась», — заявил глава федерации тенниса.