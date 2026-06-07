Тарпищев заявил о взрослении Мирры Андреевой на победном «Ролан Гаррос»

Он подчеркнул, что Андреева начала показывать высокие результаты очень рано, и это стало для неё серьёзным испытанием.
«И то, что весь мир следил за её успехами, потому что она резко ворвалась из ниоткуда в мировую десятку, и от неё ждали результаты. Это, конечно, был определённое пресс-давление на неё в психологическом плане, но, как показывают события, она с этим справилась», — заявил глава федерации тенниса.
Особо президент ФТР выделил выступления россиянки на парижском мэйджоре. По его словам, последние три игры на «Ролан Гаррос» Андреева провела уже «как зрелая» — без перепадов и психологических провалов, свойственных юным спортсменам.
«Поэтому можно считать, что она состоялась в женском туре как взрослый полноценный игрок», — заключил Тарпищев.
Ранее стало известно, что Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA (PIF Race to the WTA Finals), которая определяет претенденток на участие в Итоговом турнире сезона. Причиной для резкого рывка россиянки стала победа на «Ролан Гаррос», ставшая для неё первым титулом «Большого шлема». Этот результат принёс ей 4928 очков и позволил подняться на первую строчку среди претенденток на участие в Итоговом турнире.
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