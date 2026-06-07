Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У нас всё хорошо»: Плющенко рассказал о хейте из-за смены его сыном спортивного гражданства

Плющенко пожаловался на хейт в Сети в адрес его сына Александра.

Источник: Комсомольская правда

Сын фигуриста Евгения Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана. Тринадцатилетний Александр при этом продолжит тренироваться в России. В Сети активно критикуют юного фигуриста за смену спортивного гражданства. Евгений Плющенко в беседе с РИА Новости пожаловался на хейт.

Он сообщил, что старается не обращать внимания на критику. Бывший спортсмен заявил, что у них с сыном «все хорошо».

«Относитесь к нему [Александру] как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину», — попросил Евгений Плющенко.

Александр ранее рассказал, что по-прежнему считает себя русским. По его словам, азербайджанское спортивное гражданство ему дали на пять лет. Спортсмен выразил надежду, что ему удастся достойно представлять две страны на международной арене.