«У нас всё хорошо»: Плющенко рассказал о хейте из-за смены его сыном спортивного гражданства

Сын фигуриста Евгения Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана. Тринадцатилетний Александр при этом продолжит тренироваться в России. В Сети активно критикуют юного фигуриста за смену спортивного гражданства. Евгений Плющенко в беседе с РИА Новости пожаловался на хейт.
Он сообщил, что старается не обращать внимания на критику. Бывший спортсмен заявил, что у них с сыном «все хорошо».
«Относитесь к нему [Александру] как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину», — попросил Евгений Плющенко.
Александр ранее рассказал, что по-прежнему считает себя русским. По его словам, азербайджанское спортивное гражданство ему дали на пять лет. Спортсмен выразил надежду, что ему удастся достойно представлять две страны на международной арене.