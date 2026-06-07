«У нас всё хорошо»: Плющенко рассказал о хейте из-за смены его сыном спортивного гражданства

«Относитесь к нему [Александру] как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину», — попросил Евгений Плющенко.