7 июня в календаре: Всемирный день заботы, день мелиоратора, ресторатора и сказки

Резкий взрывной гром — к ливню. Лягушки молчат — перед похолоданием. Если много цветков на рябине, будет хороший урожай овса. Если пчелы роем гудят на цветущей рябине — следующий день будет ясным. Если петух запел раньше девяти часов вечера — это к дождю. Если утром роса была обильной, то день должен был быть солнечным да ясным. Если поутру было сухо — ждали после обеда дождя. Сильные росы — на хороший урожай. Поздний расцвет рябины — к долгой осени. Много цвету на рябине — будут овсы хорошие, малое цветение — жди худа: не будет с овса толку. Отцветает черемуха — скоро ожидай первый урожай подберезовиков. У пожилых людей болит поясница — к ненастью. Навозные жуки взлетают — к вёдру. Водное растение телорез «плачет» — к ненастью. Колючки околоцветия чертополоха (репейника) прижимаются к головке — к пасмурной погоде, возможно, с грозой. С Ивана поздние посевы яровой пшеницы. На Иванов день зацветает липа. Выпала сладкая роса — жди падежа скота. Росы большие в этот день — конопля и лен уродятся. Листья на деревьях заблекли — медвяная роса завелась. Считалось, что если в утренней высокой росистой траве девушка покатается обнаженной, то распрощается с болезнями и обретет красоту телесную.