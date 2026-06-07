7 июня в календаре: Всемирный день заботы, день мелиоратора, ресторатора и сказки

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор, Ферапонт.
Иван — Медвяные росы.
В этот день православная церковь отмечает третье обретение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи. Согласно Евангелиям, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестил его самого в водах Иордана.
Иоанн обличал в преступлениях против праведности многих грешников, в том числе тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который отнял у своего брата жену Ироиаду и женился на ней. Ироиада, невзлюбившая святителя, решила ему отомстить. Она подговорила свою дочь Саломею попросить у Ирода Антипы голову Иоанна Крестителя. Тот не посмел ей отказать. По преданию, Ироиада не позволила похоронить голову Предтечи вместе с телом, а спрятала ее в своем дворце. После этого голову неоднократно находили — и вновь теряли. Третье обретение главы Иоанна выпадает на 7 июня по современному календарю.
На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса — моровая на скотину пошла», — приговаривали люди. C мором скотины боролись разными способами — например, заставляли проходить через пепелище от костра.
В то же время сильная роса в этот день — настоящая, а не «медвяная» — предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растет», — так говорили по этому поводу. Обращали внимание и на другие приметы. Если на рябине было много цветов в этот день — ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.
События.
1628 год — английский король Карл I утвердил «Петицию о правах».
1632 год — в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал.
1872 год — в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги.
1883 год — в Москве освящен Храм Христа Спасителя.
1903 год — открыт радиоактивный химический элемент с атомным номером 84 — Полоний.
1927 год — в Италии создан футбольный клуб «Рома».
1929 год — официально образовано государство-город Ватикан.
1960 год — в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.
1962 год — вступление Монгольской Народной Республики в СЭВ.
1965 год — корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон по цене $995.
1967 год — израильтяне взяли под контроль Стену Плача в Иерусалиме.
1983 год — запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-16» для исследования Венеры.
1990 год — Патриархом Московским и всея Руси избран Алексий II.
2001 год — парламентские выборы в Великобритании, вторая подряд победа лейбористов.
2017 год — катастрофа Y-8 под Тавоем над Андаманским морем, 122 погибших.
В этот день родились.
Эми Дадли (1532 — 1560 г.), английская аристократка, первая жена Роберта Дадли.
Петр Чаадаев (1794 — 1856 г.), русский философ и публицист.
Поль Гоген (1848 — 1903 г.), французский живописец, скульптор-керамист и график.
Леонид Собинов (1872 — 1934 г.), русский оперный певец-тенор.
Владимир Сукачев (1880 — 1967 г.), советский эколог, геоботаник, лесовод, географ, академик.
Сидор Ковпак (1887 — 1967 г.), советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза.
Гиллис Графстрем (1893 — 1938 г.), шведский фигурист, трехкратный олимпийский чемпион.
Кирилл Мерецков (1897 — 1968 г.), советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
Дин Мартин (1917 — 1995 г.), американский певец и актер.
Аркадий Арканов (1933 — 2015 г.), российский писатель-сатирик и драматург, Народный артист РСФСР.
Татьяна Лаврова (1938 — 2007 г.), советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
Александр Дольский (1938 г.), советский и российский музыкант, бард, поэт, актер, Заслуженный артист РСФСР.
Сергей Чумаков (1972 г.), российский певец, автор песен.
Анна Курникова (1981 г.), российская теннисистка и фотомодель.
Глюк’оzа (1986 г.), российская поп-певица и актриса.
Эмили Ратаковски (1991 г.), американская модель и актриса.
Народные приметы.
Резкий взрывной гром — к ливню. Лягушки молчат — перед похолоданием. Если много цветков на рябине, будет хороший урожай овса. Если пчелы роем гудят на цветущей рябине — следующий день будет ясным. Если петух запел раньше девяти часов вечера — это к дождю. Если утром роса была обильной, то день должен был быть солнечным да ясным. Если поутру было сухо — ждали после обеда дождя. Сильные росы — на хороший урожай. Поздний расцвет рябины — к долгой осени. Много цвету на рябине — будут овсы хорошие, малое цветение — жди худа: не будет с овса толку. Отцветает черемуха — скоро ожидай первый урожай подберезовиков. У пожилых людей болит поясница — к ненастью. Навозные жуки взлетают — к вёдру. Водное растение телорез «плачет» — к ненастью. Колючки околоцветия чертополоха (репейника) прижимаются к головке — к пасмурной погоде, возможно, с грозой. С Ивана поздние посевы яровой пшеницы. На Иванов день зацветает липа. Выпала сладкая роса — жди падежа скота. Росы большие в этот день — конопля и лен уродятся. Листья на деревьях заблекли — медвяная роса завелась. Считалось, что если в утренней высокой росистой траве девушка покатается обнаженной, то распрощается с болезнями и обретет красоту телесную.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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