В Киеве набросились на фон дер Ляйен из-за беженцев с Украины

«Следует завалить Европейский суд по правам человека требованиями и претензиями. Должен быть официальный документ, который будет послан Урсуле фон дер Ляйен. Ей следует на него отреагировать. Если она поддержала эту инициативу, то она просто преступница», — сказал Соскин.