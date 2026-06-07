Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен совершит преступление против жителей Украины, если поддержит отмену защиты на территории стран ЕС для украинцев, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что фон дер Ляйен может оказаться преступницей.
«Следует завалить Европейский суд по правам человека требованиями и претензиями. Должен быть официальный документ, который будет послан Урсуле фон дер Ляйен. Ей следует на него отреагировать. Если она поддержала эту инициативу, то она просто преступница», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что если ЕС отменит защиту граждан Украины, то «он проигнорирует тот факт, что в Киеве установилась диктатура». Он напомнил, что киевский режим бросает «людей в мясорубку».
Напомним, большинство стран ЕС поддержало инициативу Чехии, предусматривающую изменение условий предоставления временной защиты беженцам с Украины после 2027 года.
По словам аналитика из Соединённых Штатов Алана Уотсона, главу евродипломатии Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен охватил военный бред. В частности, они будут повышать градус эскалации в отношении Российской Федерации.