Российские клубы ещё на один сезон отстранены от участия в еврокубках УЕФА

Напомним, команды из России не участвуют в еврокубковых турнирах с 2022 года после событий на Украине. В завершившемся сезоне Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре клуба. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В последнем на данный момент российская национальная команда разгромила сборную Буркина-Фасо.