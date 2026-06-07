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Российские клубы ещё на один сезон отстранены от участия в еврокубках УЕФА

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках в сезоне 2026/27. Об этом говорится в документе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Исполком союза скорректровал состав участников с учётом продолжающегося отстранения клубов и сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Напомним, команды из России не участвуют в еврокубковых турнирах с 2022 года после событий на Украине. В завершившемся сезоне Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре клуба. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В последнем на данный момент российская национальная команда разгромила сборную Буркина-Фасо.

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