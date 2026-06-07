Кадыров во время прогулки по Грозному подарил инвалиду автомобиль и телефон

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 6 июня, рассказал о прогулке по центру Грозного, во время которой встретил молодого человека с ограниченными возможностями здоровья, которому подарил автомобиль и телефон.
— Меня глубоко тронула встреча с молодым парнем Ахмедом прямо в центре Грозного. Будучи инвалидом, ему трудно передвигаться и даже просто стоять на ногах. Тут же на месте принял решение выделить парню от имени Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова автомобиль и телефон, — сообщил глава республики в своем Telegram-канале.
Кадыров также отметил, что ему было приятно встретить на улицах много жителей и гостей Грозного. По его словам, люди подходили для общения и совместных фотографий, он услышал много теплых слов и пожеланий.
10 октября стало известно, что Кадыров решил устроить конкурс — он подарит 10 iPhone людям, участвующим в голосовании за изображение на новой купюре номиналом 500 рублей. Глава республики пообещал, что подарит 10 смартфонов тем, кто отдаст голос за изображение «Грозного-Сити».