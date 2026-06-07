Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

Кроме того, отметку в 100 тысяч рублей преодолела средняя ежемесячная зарплата жителей республики Саха — 154 тысячи рублей. В прошлом марте она составляла 138 тысяч. На Камчатке россияне в среднем в марте получали 153 тысячи рублей (год назад — 135 тысяч), в Ненецком АО — 149 тысяч рублей (141 тысячу), а в Ханты-Мансийском АО — 148 тысяч (135 тысяч).