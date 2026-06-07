Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

Москва, 7 июня — РИА Новости
Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область вошли в число российских регионов, где средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в марте. Всего таких субъектов по итогам месяца было 20, сообщает РИА Новости, изучив данные статистики.
Ранее агентство выяснило, что Чукотский автономный округ и Москва были единственными регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч — 246 тысяч и 214 тысяч рублей соответственно. Следом за ними расположилась Магаданская область с 190 тысячами рублей, годом ранее — 155 тысяч. Ямало-Ненецкий АО замкнул пятёрку с 189 тысячами (против 168 тысяч), а Сахалинская область — с 155 тысячами (против 140 тысяч).
Отметку в 100 тысяч рублей преодолели жители республики Саха — 154 тысячи (против 138 тысяч), Камчатки — 153 тысячи (против 135 тысяч), Ненецкого АО — 149 тысяч (против 141 тысячи), Ханты-Мансийского АО — 148 тысяч (против 135 тысяч).
Больше 100 тысяч рублей в марте также получали жители Мурманской области (136 тысяч), Санкт-Петербурга (134 тысячи), Московской области (132 тысячи), Хабаровского и Красноярского краёв (по 115 тысяч), Забайкалья (107 тысяч) и Калужской области (105 тысяч).
Меньше всех в двадцатке регионов с зарплатой больше 100 тысяч получали жители Амурской и Иркутской областей — 104 и 103 тысячи соответственно, а также Приморья и республики Коми, где доходы лишь немногим превысили 100 тысяч.
Сильнее всего в годовом выражении зарплаты выросли в Калужской области (+31%), Хабаровском крае (+26%), Магаданской области (+23%) и Подмосковье (+20%).