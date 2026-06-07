Названы регионы, где средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

Ранее агентство выяснило, что Чукотский автономный округ и Москва были единственными регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч — 246 тысяч и 214 тысяч рублей соответственно. Следом за ними расположилась Магаданская область с 190 тысячами рублей, годом ранее — 155 тысяч. Ямало-Ненецкий АО замкнул пятёрку с 189 тысячами (против 168 тысяч), а Сахалинская область — с 155 тысячами (против 140 тысяч).