Каникулы без травм. Как сделать летний отдых безопасным для детей

Важно понимать, что тонущий человек не всегда кричит и машет руками. Часто он просто держится на одном месте, уходит под воду и не может ответить на вопрос. Поэтому взрослым у воды нельзя отвлекаться на телефон. Во время катания на лодке, катамаране или катере спасательные жилеты должны быть на всех, включая взрослых.