Каникулы без травм. Как сделать летний отдых безопасным для детей

Летние каникулы дают детям больше свободы. Они могут много гулять, чаще оставаться дома без взрослых, кататься на велосипедах и самокатах, ходить к воде и проводить много времени в интернете. Вместе с этим появляются риски травм и другие опасности.
В начале лета родителям важно не просто напомнить ребёнку общие правила, а спокойно пройтись по самым частым ситуациям. Где можно гулять? Кому можно или нельзя открывать дверь? Что делать при пожаре? Почему нельзя уходить к воде без взрослых? Как вести себя на дороге и почему опасны предложения лёгкого заработка в Сети?
О мерах безопасности в каникулы рассказали специалисты полиции, МЧС, Госавтоинспекции и психологической службы.
Опасность открытых окон.
Дома ребёнок может столкнуться с опасностью там, где взрослым всё кажется привычным. Это плита, розетки, окна, бытовая химия, лекарства, ножи, спички и зажигалки. В МЧС напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра даже ненадолго и даже со старшим ребёнком. Подростки не всегда способны заменить взрослого, а в критической ситуации могут растеряться.
Отдельного внимания требуют окна. Летом их чаще открывают, а москитная сетка создаёт ложное чувство безопасности. Она защищает от насекомых, но не удержит ребёнка. Лучше заранее поставить блокираторы и убрать от окон стулья, тумбы и другие предметы, на которые можно забраться.
«Ни в коем случае нельзя оставлять ребёнка в комнате с открытым окном. Если он облокотится на сетку, с большой долей вероятности выпадет из окна», — отметила представитель МЧС Екатерина Леонардова.
Пожарная безопасность тоже должна быть понятной ребёнку. Ему нужно знать номер 101 или 112, свой адрес и порядок действий. При запахе дыма нельзя прятаться под кроватью, в шкафу или за шторой. Нужно выйти из квартиры, позвать взрослых и сообщить, что случилось. Если есть возможность, стоит установить дымовой извещатель. Он сработает ночью или днём и даст время выйти.
Какие опасности в знакомом дворе?
На улице внимание к ребёнку особенно важно. Двор кажется знакомым, но и там есть опасные места. Ребёнок может выбежать из-за припаркованной машины, уйти на стройку, залезть на гаражи или задержаться у друзей. Перед прогулкой лучше договориться о маршруте, времени возвращения и связи. Если планы изенились, ребёнок должен сначала позвонить родителям.
Водоёмы тоже являются опасным местом. Даже если ребёнок умеет плавать, это не значит, что он защищён. Купаться можно только на официальных пляжах, где есть спасатели и обследовано дно. В диких местах могут быть ямы, мусор, сильное течение и водовороты. Ребёнок не должен ходить к воде один.
Важно понимать, что тонущий человек не всегда кричит и машет руками. Часто он просто держится на одном месте, уходит под воду и не может ответить на вопрос. Поэтому взрослым у воды нельзя отвлекаться на телефон. Во время катания на лодке, катамаране или катере спасательные жилеты должны быть на всех, включая взрослых.
Дорога также остаётся одной из главных летних угроз. Ребёнок становится участником движения сразу после выхода из дома. В Госавтоинспекции советуют учить детей не только идти по пешеходному переходу, но и останавливаться перед ним, смотреть по сторонам и убедиться, что водитель действительно пропускает. Зелёный сигнал светофора не отменяет внимательности.
Опасность на дороге.
«По нашей статистике, именно три летних месяца дают большой рост количества происшествий на дорогах. В начале каникул нужно провести дополнительные беседы, проконтролировать, чем занимается ребёнок, с кем гуляет и как передвигается», — предупреждает представитель Госавтоинспекции Антон Гостев.
Велосипеды и самокаты выглядят как обычное развлечение, но травмы от них бывают серьёзными. Для велосипеда нужны шлем, исправные тормоза и понятный маршрут. Электросамокат требует ещё более строгого контроля. Нельзя кататься вдвоём, ехать по пешеходному переходу, не спешившись, и разгоняться там, где много людей. Родителям не стоит давать детям свой аккаунт для аренды самокатов.
Ещё одной опасностью для детей эксперты называют незнакомцев. Ребёнок должен знать, что нельзя уходить с чужими людьми, садиться в машину, брать подарки, называть адрес и сообщать, когда дома нет взрослых. Если кто-то просит помочь, зовёт посмотреть животное или говорит, что его прислали родители, нужно сначала позвонить близким. Полезно договориться о семейном кодовом слове, которое знают только свои.
Как не поддаться мошенникам из Интернета?
Помимо внешних угроз существуют и другие. Ребёнок может столкнуться в Сети с мошенниками, опасными знакомствами и предложениями быстрого заработка. Нельзя отправлять данные банковских карт, коды из сообщений, фотографии документов и личную информацию. Родителей должны насторожить новые сим-карты, банковские карты, дорогие вещи и привычка прятать экран телефона.
«Главное, что может защитить ребёнка от мошенников в интернете, это знание схем обмана и доверительные отношения с родителями. Важно, чтобы он сам рассказывал родителям о новых знакомствах, событиях своей жизни и не боялся, что его могут за что-то отругать», — говорит Ирина Золотаренко.
«Находите время для искреннего общения с ребёнком. Даже 15 или 20 минут в день, посвящённые только ему, дают ощущение значимости и любви», — советует психолог Анастасия Бывшинка.
Безопасные каникулы во многом зависят от ответственности родителей. Важно уметь грамотно и точно донести до ребёнка правила безопасности и быть тем, кому он сможет доверить свои переживания. В этом случае каникулы пройдут интересно, спокойно и без лишних угроз.
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