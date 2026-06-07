Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что руководство киевского режима представляет собой деградировавшую структуру. По его словам, у Владимира Зеленского нет законных полномочий, а сам он страдает наркозависимостью и выстроил систему хищения западной помощи.