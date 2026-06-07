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Россиянам назвали отрасли с зарплатами выше 200 тысяч рублей: кто получает больше

Росстат: в пяти отраслях в РФ зафиксированы зарплаты свыше 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средние зарплаты свыше 200 тысяч рублей в марте текущего года зафиксированы в России в пяти отраслях. Об этом стало известно из данных Росстата.

Наибольший показатель зафиксирован в финансовом и страховом секторе. В этих отраслях средняя зарплата составляет 314 тысяч рублей.

Согласно статистике, средний уровень оплаты труда в добыче нефти и газа составил 226 тысяч рублей. Такой же показатель отмечен в сфере информации и связи.

В производстве табачных изделий средняя зарплата достигла 218 тысяч рублей, в воздушном и космическом транспорте — 223 тысяч рублей.

При этом средняя заработная плата по России в марте 2026 года составила 112 654 рубля.

Ранее KP.RU сообщал, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. По словам президент РФ Владимира Путина, дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.