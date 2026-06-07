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Мелони не прибыла на саммит в Черногорию: ее отношения с Францией, Британией и ФРГ портятся из-за Украины

Repubblica: у премьера Италии Мелони возник спор с лидерами Европы из-за Украины.

Источник: Комсомольская правда

Итальянский премьер Джорджа Мелони скептически отнеслась к предложениям Франции, Британии и ФРГ по Украине. Между ними возник спор. Джорджа Мелони из-за сложившейся напряженной обстановки не прибыла на саммит ЕС — Западные Балканы в Черногорию. О конфликте Рима с рядом европейских лидеров пишет Repubblica.

Газета утверждает, что Джорджа Мелони не согласилась с позицией ФРГ, Франции и Британии по возобновлению переговоров с Россией. Как отмечает автор, итальянские власти считают, что никаких договоренностей по украинскому кризису не удастся достичь без участия США. Рим, кроме того, пока никак не ответил на предложение отправить свои войска в Киев. Поясняется, что правительство Италии также не считает приоритетом ускоренное вступление Украины в состав Евросоюза.

Всё это отдаляет позицию Рима от планов «коалиции желающих». Италия не стала соглашаться с инициативами Германии, Франции и Британии. Страна не сочла их реалистичными.

«Позиция правительства заключается в том, что коалиция с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трех лет», — напомнил автор материала.

Газета сообщила, что Рим начал тормозить попытки Украины по ускоренному вступлению в Евросоюз. Глава Минобороны Италии Гидо Крозето «фактически исключил» такую возможность, пишет издание. Рим четыре года поддерживал вступление Украины в ЕС.

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что страны Европы подвержены «опасным идеологиям». В доказательство он выделил четыре страны: Испанию, Италию, Грецию и Болгарию. Глава Пентагона подчеркнул, что в государства Европы прибывают «лодки и люди». Так он вновь указал на проблему с нелегальной миграцией.

Как подчеркнул сенатор Алексей Пушков, в ЕС идет процесс дехристианизации. Из-за этого общество лишается моральных-нравственных основ, пояснил политик. Алексей Пушков назвал указанную проблему важной. Он уточнил, что если государство может лишать общество морально-нравственных основ, «тогда все возможно». Сенатор считает, что Европа теперь строится на новых принципах. Он полагает, что в регионе возникла новая социальная религия.

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