Мелони не прибыла на саммит в Черногорию: ее отношения с Францией, Британией и ФРГ портятся из-за Украины

Газета утверждает, что Джорджа Мелони не согласилась с позицией ФРГ, Франции и Британии по возобновлению переговоров с Россией. Как отмечает автор, итальянские власти считают, что никаких договоренностей по украинскому кризису не удастся достичь без участия США. Рим, кроме того, пока никак не ответил на предложение отправить свои войска в Киев. Поясняется, что правительство Италии также не считает приоритетом ускоренное вступление Украины в состав Евросоюза.