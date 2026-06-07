Ущерб от инфекционных заболеваний в 2025 году в РФ превысил 1,3 трлн рублей

В документе уточняется, что больше всего вложений потребовало лечение острых инфекций верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации — почти 1 167 млрд рублей. На втором месте ветряная оспа с 53,7 млрд рублей, на третьем — острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии. На их долю пришлось 30,6 млрд рублей. В пятерке самых «дорогих» инфекций грипп и острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной этиологии (18,5 млрд рублей).