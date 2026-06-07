Ущерб от инфекционных заболеваний в 2025 году в РФ превысил 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Экономический ущерб от инфекционных заболеваний в России в 2025 году составил 1 341,7 млрд рублей, из них более 27 млн пришлось на долю гриппа. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«В 2025 году экономический ущерб только от 30 инфекционных болезней (нозологических групп) составил около 1 341,7 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В документе уточняется, что больше всего вложений потребовало лечение острых инфекций верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации — почти 1 167 млрд рублей. На втором месте ветряная оспа с 53,7 млрд рублей, на третьем — острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии. На их долю пришлось 30,6 млрд рублей. В пятерке самых «дорогих» инфекций грипп и острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной этиологии (18,5 млрд рублей).
Согласно документу, стоимостная доля для 5 указанных инфекций из 30 включенных в анализ составила 96,7% от общей суммы экономического ущерба. Доля оставшихся 25 инфекций составляет 3,3%.