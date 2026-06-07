Демографы зафиксировали ускоренное снижение рождаемости в Индии

Индия, которая долгое время считалась страной демографического роста, сталкивается с устойчивым снижением рождаемости и риском долгосрочного сокращения населения. Об этом пишет журнал The Economist.
По данным издания, суммарный коэффициент рождаемости в стране снизился до 1,9, тогда как в отдельных регионах показатели опустились еще ниже и приблизились к уровням развитых стран Европы. В некоторых штатах, включая Тамилнад и Западную Бенгалию, фиксируются значения около 1,3.
Журнал отмечает, что еще несколько десятилетий назад средний показатель числа детей на одну женщину в Индии превышал шесть. Однако с конца XX века началось постепенное снижение, которое ускорилось в последние годы.
Эксперты связывают происходящие изменения с ростом уровня образования, особенно среди женщин, а также с трансформацией социальных моделей семьи. Существенную роль играет переход от расширенных семей к нуклеарным домохозяйствам, что увеличивает нагрузку на родителей.
Также отмечается рост затрат на воспитание детей. Доля учащихся в частных школах в стране за последние десять лет заметно увеличилась, что отражает стремление семей вкладывать больше ресурсов в образование каждого ребенка.
Демографы прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций население Индии может выйти на пик в ближайшие десятилетия, после чего начнется постепенное снижение. Отдельные оценки допускают сокращение численности населения к концу века.
На фоне происходящих изменений аналогичные процессы фиксируются и в Китае, где население уже несколько лет подряд демонстрирует отрицательную динамику. По данным аналитиков, снижение рождаемости связано с экономическими факторами и изменением образа жизни молодежи.
Демографические тенденции в крупнейших странах мира становятся одним из ключевых факторов, влияющих на долгосрочные экономические прогнозы, рынок труда и социальную политику государств.
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