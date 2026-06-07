Демографы зафиксировали ускоренное снижение рождаемости в Индии

По данным издания, суммарный коэффициент рождаемости в стране снизился до 1,9, тогда как в отдельных регионах показатели опустились еще ниже и приблизились к уровням развитых стран Европы. В некоторых штатах, включая Тамилнад и Западную Бенгалию, фиксируются значения около 1,3.