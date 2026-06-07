Ким Ё Чжон: КНДР не пойдёт на компромисс по ядерному вопросу

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея «ни на йоту» не согласится на компромисс по вопросу ядерного разоружения.
Она уточнила, что КНДР придерживается линии на укрепление ядерных сил.
«КНДР ни в коем случае не будет допускать нарушения паритета сил для защиты безопасности своего суверенитета… Это даёт всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны», — сказала Ким Ё Чжон, её слова цитирует ЦТАК.
Она отметила, что Северная Корея «ни с кем не будет обсуждать свой суверенитет», что было бы нарушением конституции.
По словам Ким Ё Чжон, вокруг КНДР формируется «агрессивный блок, совместно владеющий ядерным оружием». Кроме того, проводятся военные манёвры и «размещаются атомные вооружения».
Напомним, в администрации Соединённых Штатов заявили, что денуклеаризация КНДР является общей целью США и Китайской Народной Республики.
В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.