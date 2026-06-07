Генсек федерации легкой атлетики Сербии надеется на возвращение легкоатлетов РФ

Ранее российская легкоатлетка Полина Кнороз заявила, что глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу «просто не любит россиян» и из-за этого ищет поводы, чтобы не допускать их до соревнований. Она предположила, что легкая атлетика будет последней спортивной дисциплиной «в очереди на возвращение», и отметила, что такая ситуация «очень расстраивает».