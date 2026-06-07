Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек федерации легкой атлетики Сербии надеется на возвращение легкоатлетов РФ

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Сербии Слободан Бранкович в субботу, 6 июня, выразил надежду на скорейшее снятие отстранения с российских легкоатлетов, отметив, что это повысит уровень международных соревнований.

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Сербии Слободан Бранкович в субботу, 6 июня, выразил надежду на скорейшее снятие отстранения с российских легкоатлетов, отметив, что это повысит уровень международных соревнований.

— Очень хочу, чтобы российские легкоатлеты вернулись на международные соревнования. Во-первых, потому что Россия — это наши друзья, во-вторых, потому что это повысит уровень турниров. Уровень российских легкоатлетов очень высок, что показал, например, вчерашний Мемориал Знаменских, — сказал Бранкович журналистам.

Он подчеркнул, что уровень российских спортсменов очень высок, что показал, например, вчерашний Мемориал Знаменских, передает РИА Новости.

Ранее российская легкоатлетка Полина Кнороз заявила, что глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу «просто не любит россиян» и из-за этого ищет поводы, чтобы не допускать их до соревнований. Она предположила, что легкая атлетика будет последней спортивной дисциплиной «в очереди на возвращение», и отметила, что такая ситуация «очень расстраивает».

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше