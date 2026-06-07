Генсек федерации легкой атлетики Сербии надеется на возвращение легкоатлетов РФ

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Сербии Слободан Бранкович в субботу, 6 июня, выразил надежду на скорейшее снятие отстранения с российских легкоатлетов, отметив, что это повысит уровень международных соревнований.
— Очень хочу, чтобы российские легкоатлеты вернулись на международные соревнования. Во-первых, потому что Россия — это наши друзья, во-вторых, потому что это повысит уровень турниров. Уровень российских легкоатлетов очень высок, что показал, например, вчерашний Мемориал Знаменских, — сказал Бранкович журналистам.
Он подчеркнул, что уровень российских спортсменов очень высок, что показал, например, вчерашний Мемориал Знаменских, передает РИА Новости.
Ранее российская легкоатлетка Полина Кнороз заявила, что глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу «просто не любит россиян» и из-за этого ищет поводы, чтобы не допускать их до соревнований. Она предположила, что легкая атлетика будет последней спортивной дисциплиной «в очереди на возвращение», и отметила, что такая ситуация «очень расстраивает».