В Севастополе создали онлайн-очередь для распределения топлива на время дефицита

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Завершена разработка онлайн-системы учета и продажи топлива на АЗС в Севастополе, которая в условиях дефицита позволит жителям не стоять очередях, а гарантированно купить до 20 л бензина раз в неделю, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал, что в регионе разрабатывают систему онлайн-очереди, чтобы избежать очередей, а также организовать справедливое распределение топлива среди жителей.
«На первом этапе сервис запущен на сети заправок “ТЭС” (через нее осуществляется продажа имеющегося бензина — прим. ТАСС). Принцип простой: вы получаете персональный QR-код, который дает право приобрести 20 литров топлива только для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки. Полученный QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 текущего дня. В другое время АЗС “ТЭС” работать не будут», — заявил Развожаев.
Он уточнил, что после заправки и гашения QR-кода следующий QR-код для указанного автомобиля сервис позволит сгенерировать только через семь календарных дней.
Развожаев пояснил, что цель системы — упорядочить, систематизировать и обеспечить справедливый доступ к горючему для всех жителей.