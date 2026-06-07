В Севастополе создали онлайн-очередь для распределения топлива на время дефицита

«На первом этапе сервис запущен на сети заправок “ТЭС” (через нее осуществляется продажа имеющегося бензина — прим. ТАСС). Принцип простой: вы получаете персональный QR-код, который дает право приобрести 20 литров топлива только для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода. Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объему топлива в свободной продаже на сутки. Полученный QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 текущего дня. В другое время АЗС “ТЭС” работать не будут», — заявил Развожаев.