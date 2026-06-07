Рособрнадзор ответил на обращения граждан по поводу ошибок в заданиях ЕГЭ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор ответил на обращения граждан по поводу якобы некорректных заданий в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Обращения переданы Федеральному институту педагогических измерений (ФИПИ).
«О подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе, прошедшего 1 июня. Обращения переданы в Федеральный институт педагогических измерений, который проводит детальный анализ, в т. ч. результатов выполнения данного задания участниками экзамена», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Рособрнадзора.
Что касается опечатки в слове «позвала» четвертого задания ЕГЭ по русскому языку, то Рособрнадзор не считает, что ошибка препятствовала его успешному выполнению. «В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре. В слове “позвала” указанного задания ударная буква была выделена», — сообщили в ведомстве.
В Роскомнадзоре отметили, что при обработке результатов двух экзаменов на федеральном уровне будут дополнительно проанализированы ответы участников на указанные задания и статистика их выполнения. Если наличие проблем подтвердится, будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников, заключили там.