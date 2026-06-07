Рособрнадзор ответил на обращения граждан по поводу ошибок в заданиях ЕГЭ

Что касается опечатки в слове «позвала» четвертого задания ЕГЭ по русскому языку, то Рособрнадзор не считает, что ошибка препятствовала его успешному выполнению. «В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре. В слове “позвала” указанного задания ударная буква была выделена», — сообщили в ведомстве.