Россияне стали чаще искать частные детские сады: вот с чем связана такая тенденция

В России вырос спрос на частные детские сады. Такой тренд сформировали Интернет и соцсети. Об этом заявил учредитель АНО «Платформа развития института семьи и детства» Иван Сорокин. В беседе с «Известиями» он отметил, что рост спроса на частные детсады можно объяснить желанием родителей «наполнить смыслом» часы пребывания ребенка вне дома.