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Россияне стали чаще искать частные детские сады: вот с чем связана такая тенденция

Сорокин объяснил рост спроса на частные детсады в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В России вырос спрос на частные детские сады. Такой тренд сформировали Интернет и соцсети. Об этом заявил учредитель АНО «Платформа развития института семьи и детства» Иван Сорокин. В беседе с «Известиями» он отметил, что рост спроса на частные детсады можно объяснить желанием родителей «наполнить смыслом» часы пребывания ребенка вне дома.

Эксперт подчеркнул, что россияне ищут индивидуальный подход к своим детям. Поэтому родители обращаются к частным специалистам, добавил он.

«Мамы и папы видят, как другие семьи водят детей на фортепиано, футбол, к логопеду, на шахматы, ментальную арифметику, робототехнику. Возникает естественный запрос: просто отдать ребенка в детский сад и забрать вечером — уже недостаточно», — прокомментировал Иван Сорокин.

Родители также стали чаще выбирать онлайн-занятия для своих детей в летний период. Доля таких россиян возросла до 54%. Онлайн-формат занятий набирает популярность в РФ.