Хабаровский край поднялся на 12-е место в инвестрейтинге регионов

Хабаровский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и занял 12-е место. Итоги рейтинга 2026 года представили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в правительстве региона.
Край разделил 12-ю строчку с Ямало-Ненецким автономным округом. Для региона это заметный рост: по итогам прошлого года Хабаровский край находился в 15-й группе из 46. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа регион занял 5-е место по значению интегрального индекса.
«Это закономерный итог системной перезагрузки инвестиционной политики, которую мы начали год назад. Но мы не планируем останавливаться на этом», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.
По поручению главы региона в крае создали штаб по улучшению инвестклимата на базе минэкономразвития. Одним из практических результатов стало сокращение сроков техприсоединения: к сетям водоснабжения и водоотведения — со 100 до 65 дней, к электросетям — с 73 до 65 дней.
В целом по стране, по данным Агентства стратегических инициатив, свои оценки в рейтинге улучшили 49 регионов. Лидерами стали Москва и Татарстан, второе место заняли Нижегородская и Московская области, третье — Сахалинская область, Санкт-Петербург и Башкортостан.
Национальный рейтинг оценивает, насколько удобно бизнесу работать в регионах: от получения земли и подключения к инфраструктуре до мер поддержки, кадров, экспорта и конкуренции. В 2026 году исследование включало 127 показателей, по которым сравнивали работу региональных и муниципальных властей.