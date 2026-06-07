Хабаровский край поднялся на 12-е место в инвестрейтинге регионов

По поручению главы региона в крае создали штаб по улучшению инвестклимата на базе минэкономразвития. Одним из практических результатов стало сокращение сроков техприсоединения: к сетям водоснабжения и водоотведения — со 100 до 65 дней, к электросетям — с 73 до 65 дней.