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Для Индии появилась новая «зараза»: страна теряет статус демографического лидера

The Economist сообщил о новой заразе для Индии.

Источник: Комсомольская правда

Для Индии появилась новая «зараза». Долго считавшаяся символом демографического роста и самой населенной страной мира сегодня постепенно входит в фазу снижения рождаемости. Об этом пишет The Economist.

Если в 1970-х средняя женщина в Дели рожала около шести детей, то сейчас суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,9. В ряде регионов он еще ниже и сопоставим с показателями развитых стран, например Финляндии.

В 2019 году премьер-министр Индии Нарендра Моди говорил об угрозе «демографического взрыва». Однако теперь, как отмечает журнал, индийские власти все больше обеспокоены риском повторения китайского сценария демографического спада.

Эксперты связывают снижение рождаемости прежде всего с ростом уровня образования среди женщин. Дополнительными причинами называют рост инвестиций родителей в каждого ребенка. Демограф Ирудая Раджан сравнил низкую рождаемость с «заразой».

Ранее KP.RU сообщал, что мир приближается к пику численности населения, после которого она начнет сокращаться. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин отметил, что к 2046 году будет достигнут максимальный уровень демографической нагрузки.

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