Детские сады Комсомольска подготовили к лету

В детских садах Комсомольска-на-Амуре провели подготовку территорий к летней оздоровительной кампании. «Лето дает детям много возможностей для игр, движения, познания природы, поэтому необходимо сделать это время не только интересным, но и безопасным, полезным для здоровья и гармоничного развития каждого ребенка», — отметили в управлении образования администрации Комсомольска-на-Амуре. Воспитатели оформили прогулочные участки в стилистике «Русская культура и фольклор» и по мотивам сказок «Петушок», «Репка», «Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Курочка Ряба». Также в детских садах обновили площадки, покрасили оборудование, нанесли свежую разметку. Еще высадили клумбы, вырастили рассаду овощей и цветов. Добавим, что 2026 год объявлен министерством просвещения РФ Годом дошкольного образования.