Лайнер с хантавирусом MV Hondius покинул Роттердам и отправился на Шпицберген

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама и направляется на Шпицберген. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил порт Роттердама.
— После почти трехнедельной стоянки судно MV Hondius покинуло порт Роттердама в субботу вечером, — говорится в заявлении на сайте порта.
Сейчас лайнер направляется на Шпицберген, где заберет пассажиров и отправится в первый после вспышки вируса круиз по Арктике.
Хантавирусы, передающиеся от мелких млекопитающих, в тяжелых случаях могут вызывать поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен и как проявляется, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Хантавирус «андес» наиболее активно распространяется летом, в это время года количество инфицированных грызунов (O. Longicaudatus) может возрастать до 60 процентов. Об этом говорится в обзоре, посвященном циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света.