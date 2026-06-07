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Лайнер с хантавирусом MV Hondius покинул Роттердам и отправился на Шпицберген

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама и направляется на Шпицберген. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил порт Роттердама.

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае произошла вспышка хантавируса, отплыл из Роттердама и направляется на Шпицберген. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил порт Роттердама.

— После почти трехнедельной стоянки судно MV Hondius покинуло порт Роттердама в субботу вечером, — говорится в заявлении на сайте порта.

Сейчас лайнер направляется на Шпицберген, где заберет пассажиров и отправится в первый после вспышки вируса круиз по Арктике.

Хантавирусы, передающиеся от мелких млекопитающих, в тяжелых случаях могут вызывать поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен и как проявляется, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Хантавирус «андес» наиболее активно распространяется летом, в это время года количество инфицированных грызунов (O. Longicaudatus) может возрастать до 60 процентов. Об этом говорится в обзоре, посвященном циркуляции хантавирусной инфекции в странах Нового Света.

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