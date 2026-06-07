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Стало известно, чем в 2025 году занимались ВМС Британии: Лондон следил за Россией

Sunday Times: флот Британии потратил треть времени на слежку за подлодками РФ.

Источник: Комсомольская правда

Британские ВМС в 2025 году активно следили за деятельностью российских подлодок. Флот затратил на это треть своего времени. Об отслеживании подлодок РФ сказал главком ВМС Британии Гвин Дженкинс, транслирует The Sunday Times.

Газета сообщает, что флот пытался обнаружить российский след у берегов государства. По версии Гвина Дженкинса, корабли Британии применялись десятки раз с этой целью.

Главком ВМС соединенного королевства заявил, что действия России якобы могут быть «вызовом» для безопасности страны. Он также считает, что Москва якобы мешает «процветанию» Британии. Доказательств Гвин Дженкинс не привел.

Как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, Лондон проявляет беспринципность в условиях дефицита топлива. Британия резко забыла про «плохую Россию». Александр Новак добавил: когда у Британии все хорошо, она хочет кому-нибудь сделать плохо.

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